Kanser tedavisi gören Gül Onat'tan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Perihan Teyze karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, uzun süredir verdiği zorlu sağlık mücadelesiyle gündemde. Pankreas kanseri tedavisi devam eden 73 yaşındaki sanatçı, son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaklaşık iki yıldır pankreas kanseriyle mücadele ettiği bilinen Gül Onat’ın, bu süreçte birden fazla ağır ameliyat geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Daha önce hastane odasından yaptığı açıklamalarla yaşadıklarını samimi bir dille anlatan usta oyuncu, tedavi sürecinin hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça yıpratıcı olduğunu dile getirmişti.

Onat, hastalığının 2023 yılında başladığını, ilk tanının ardından ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi süreçlerinden geçtiğini açıklamış; bir dönem rahatlama yaşasa da hastalığın daha sonra bağırsaklara nüksettiğini ifade etmişti. Yaşadığı süreci esprili yaklaşımıyla anlatan sanatçı, mizahın bu zorlu dönemde en büyük dayanağı olduğunu vurgulamıştı.

Son olarak sosyal medya hesabından güncel bir fotoğraf paylaşan Gül Onat, paylaşımına kısa ve duygusal bir not ekledi.“Tüm dostlara sevgiler” ifadelerini kullanan usta oyuncunun paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Sevenleri ve meslektaşları, Gül Onat’ın paylaşımının altına destek, moral ve şifa dilekleri içeren çok sayıda mesaj bıraktı. 

