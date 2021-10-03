Kanser olmuştu! Canan Ergüder peruğu çıkarttı: Son durumunu açıkladı
Güllerin Savaşı, Menajerimi Ara, Behzat Ç dizileriyle hafızalara kazınan 44 yaşındaki Canan Ergüder gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Son olarak Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisiyle seyirci karşısına çıkan Canan Ergüder, geçtiğimiz mart ayında meme kanserine yakalanınca diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Tedavi sürecine başlayan Ergüder "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim" mesajını paylaşmıştı.
Setlere ara veren ve kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Ergüder, geçtiğimiz aylarda ameliyat olmuştu.
Ergüder, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı.