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Kanser olmuştu! Canan Ergüder peruğu çıkarttı: Son durumunu açıkladı

Kanser olmuştu! Canan Ergüder peruğu çıkarttı: Son durumunu açıkladı

Güllerin Savaşı, Menajerimi Ara, Behzat Ç dizileriyle hafızalara kazınan 44 yaşındaki Canan Ergüder gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanser olmuştu! Canan Ergüder peruğu çıkarttı: Son durumunu açıkladı

Son olarak Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisiyle seyirci karşısına çıkan Canan Ergüder, geçtiğimiz mart ayında meme kanserine yakalanınca diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Kanser olmuştu! Canan Ergüder peruğu çıkarttı: Son durumunu açıkladı

Tedavi sürecine başlayan Ergüder "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim" mesajını paylaşmıştı.

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Kanser olmuştu! Canan Ergüder peruğu çıkarttı: Son durumunu açıkladı

Setlere ara veren ve kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Ergüder, geçtiğimiz aylarda ameliyat olmuştu. 

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Kanser olmuştu! Canan Ergüder peruğu çıkarttı: Son durumunu açıkladı

Ergüder, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. 

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