Kanser olan Engin Nurşani yardım isteyen babası Ali Nurşani'yi dolandırıcılıkla suçladı
Ozan Ali Nurşani, gırtlak kanseriyle mücadele eden oğlu Engin Nurşani için ağlayarak yardım istemişti. Engin Nurşani, babasını dolandırıcılıkla suçladı.
Gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybeden Aşık Ali Nurşani, aynı rahatsızlığı bulunan oğlu Engin Nurşani için geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yardım talebinde bulunmuştu.
Engin Nurşani, sosyal medya hesabından oğlu için gözyaşı dökerek yardım çağrısında bulunan Ali Nurşani hakkında yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yardım talebine anında karşılık alan Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani, paylaşımıyla hayranlarını şoke etti. Engin Nurşani hakkında birçok isim ünlü türkücüye yardım edeceklerini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ali Nurşani ile görüşerek işlemlerin başlatıldığını duyurmuştu.
Tedavisi devam eden Engin Nurşani, Instagram hesabında yaptığı bu paylaşımla adeta sevenlerini şok etti. Nurşani, babası Aşık Ali Nurşani, "Sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. 3 aydır süren tedavim boyunca bir kere bile beni ziyarete gelmemiştir. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı" diyerek babası hakkında suç duyurusunda bulunacağını yazdı.