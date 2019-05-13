Kanser nedeniye hayatını kaybetmişti! Hande Erçel'den duygusal Anneler Günü paylaşımı
Hande Erçel, yakın zamanda kaybettiği annesi için sosyal medya hesabından paylaşım yaparak anneler gününü kutladı.
Geçtiğimiz aylarda annesi hayatını kaybeden Hande Erçel sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Annesi Aylin Erçel'i kanser hastalığı nedeniyle kaybeden Erçel, her fırsatta annesini anarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuyor.
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Hande Erçel, sosyal medya hesabından anneler gününe dair duygulandıran bir paylaşım yaptı. Erçel, "Sıcacık, huzur ve gülümseme dolu kucağın... Seni çok özlüyorum pudra kokulum..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü oyuncunun yürek burkan paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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Erçel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşım ile annesinin kadınlar gününü kutlamıştı:
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