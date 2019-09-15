Kanser hastası Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı
Sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı.
Bacağındaki tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen; dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran; hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada aktaran Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
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BirGün'ün haberine göre; kan bağışı için gerekli şartlara uygun olan kişilerin Bağcılar Medipol hastanesine gidebileceği duyuruldu.
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Kan bağışı için gerekli şartlar şöyle:
- 0 Rh (+) kan grubunda olmak
-18-65 yaş arasında olmak
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- 55-120 kg ağırlığında olmak
- Son bir yıl içinde herhangi bir genel anestezi altında ameliyat geçirmemiş olmak
-Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, tüberküloz, astım gibi kronik hastalıkların olmaması
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