Kanser hastası Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı

Sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı.

Bacağındaki tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen; dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran; hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada aktaran Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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BirGün'ün haberine göre; kan bağışı için gerekli şartlara uygun olan kişilerin Bağcılar Medipol hastanesine gidebileceği duyuruldu.

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Kan bağışı için gerekli şartlar şöyle:

- 0 Rh (+) kan grubunda olmak

-18-65 yaş arasında olmak

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- 55-120 kg ağırlığında olmak

- Son bir yıl içinde herhangi bir genel anestezi altında ameliyat geçirmemiş olmak

-Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, tüberküloz, astım gibi kronik hastalıkların olmaması

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