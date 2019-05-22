Kanser denilmişti! Sevcan Orhan sağlık durumunu açıkladı işte görüntüsü

Yüzbinlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sevcan Orhan,

sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Hastalığı hakkında da bilgi veren 36 yaşındaki Orhan, akciğerinde bir kitle olduğunun ortaya çıktığını belirterek, konuşmasına şu şekilde devam etti: