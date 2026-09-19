Kanlı Nigar yeniden geliyor! İşte başrolü ve kadrosu...

KANLI NİGAR KARAKTERİNİ HÜLYA AVŞAR OYNAYACAK

ODD Entertainment çatısı altında, Onur Can Taş yapımcılığında hayata geçirilecek olan "Kanlı Nigar Müzikali" projesinde başrolü Hülya Avşar üstlenecek. Avşar, Türk tiyatrosunun en ikonik figürlerinden biri olan; güçlü, çekici, asi ve boyun eğmeyen "Nigar" karakterine hayat verecek.