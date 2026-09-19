Kanlı Nigar yeniden geliyor! İşte başrolü ve kadrosu...
Türk sineması ve televizyon dünyasının en sevilen yapımlarından Kanlı Nigar yeniden müzikal uyarlaması ile geliyor. Kanlı Nigar Müzikali'nde rol alacak isimler ise şimdiden merak edilmeye başlandı.
Türk sineması ve televizyon dünyasının usta ismi Hülya Avşar, tiyatroseverleri heyecanlandıran dev bir projeyle sahnelere geri dönmeye hazırlanıyor. Unutulmaz eser "Kanlı Nigar", görkemli bir müzikal uyarlamasıyla yeniden izleyiciyle buluşacak.
KANLI NİGAR KARAKTERİNİ HÜLYA AVŞAR OYNAYACAK
ODD Entertainment çatısı altında, Onur Can Taş yapımcılığında hayata geçirilecek olan "Kanlı Nigar Müzikali" projesinde başrolü Hülya Avşar üstlenecek. Avşar, Türk tiyatrosunun en ikonik figürlerinden biri olan; güçlü, çekici, asi ve boyun eğmeyen "Nigar" karakterine hayat verecek.
KADRO KADEMELİ OLARAK AÇIKLANACAK
Uzun süredir sahne projelerinden uzak kalan usta sanatçının bu kararı magazin ve sanat dünyasında geniş yankı uyandırdı.
Dev yapımın iddialı oyuncu kadrosu ve mutfağındaki ekibin önümüzdeki günlerde aşamalı olarak kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.
Müzikalin prömiyer tarihi ve turne takvimi ise şimdiden merak konusu oldu.