Kanlı ay tutulması her şeyi altüst etti! Etkileri aylarca sürecek aman dikkat: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları...

Tutulma zamanı: Hem kişisel hem dünya hem de ülke anlamında o dönemlerde meydana gelen konuların ya devamı ya da sonuçlarını göreceğimize işaret etmekte. Tutulma zamanı gökyüzünde Arakkis sabit yıldızı üzerinde olacak olması da başka bir önem arz etmekte.