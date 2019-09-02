Kangal köpekleri dünyaya gelmeden satılıyor! 15 ay sıra bekleniyor...

Kangal cinsi köpeklerinin Anadolu’ya özgü safkan gen kaynakları Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey İşletmesi Köpek Tesisleri’nde korunuyor. Karabaş olarak bilinen, Orta Asya’dan Anadolu’ya 1071 Malazgirt Zaferi ile gelen Türklerin yoldaşı köpekler, Sivas Kangal halkının ağırlıklı olarak sahiplenmesinin ardından 1960’lı yıllardan beri Kangal olarak anılıyor. Tüm dünyaya nam salmış kangallar zeki, çevik ve koruyucu olma özelliği ile tanınıyor. TİGEM Karacabey İşletmesi tarafından satışı da yapılan kangalların dişileri 65 santimetre, erkekleri 75 santimetre boyutuna ulaşıyor. Oldukça ilgi gören kangal cinsi safkan köpeklerden edinmek isteyenler TİGEM Karacabey İşletmesine başvurarak 13-15 ay süre sonra sahip olabiliyor. 0-6 aylık 2 bin lira artı KDV olarak satılan kangallar, 6 aylıktan sonra ise 3 bin TL artı KDV olarak alıcı buluyor. Köpekler şecerelerinin bulunduğu sertifika ve boyunlarına takılan çipler ile satışı gerçekleştiriliyor. Şu an kangal sahibi olmak isteyenlerin sayısı 270’i buluyor.