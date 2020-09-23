Kangal çobanı dünyaca ünlü fenomen Dan Bilzerian'a benzerliği ile Sivas'ı ikiye böldü

"Saçlarım biraz daha uzun olsa aynıyız"

Mehmet Taytan, her insanın çift dünyaya geldiğini belirterek "Beni sosyal medyada ünlü birine benzetiyorlar. Bence yanaklarım ve gözlerim benziyor. Saçlarım biraz daha uzun olsa aynıyız. Bir de kasımın olması gerekir. İnsanlar çift dünyaya gelmiş. Benzememiz normal yani. Sosyal medyada fotoğraflardan benzetenler var. Tepkileri güzel." dedi.