Kandilli Rasathanesi açıkladı bu kış nasıl geçecek? Kar için tarih verildi
İSTANBUL'u bu sene soğuk ve ayazlı bir kış bekliyor. Kandilli Rasathanesi meteoroloji uzmanı Kasım ayında da kar yağışı görüleceğini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, değerlendirmelerde bulundu. Bu sene Kasım ayında bir anomali olduğunu ve sıcaklığın mevsim normallerinin altında olacağını belirten Tek, çok soğuk bir kış geçireceğimizi söyledi. Ocak ve Şubat ayında en yoğun kar yağışı görülecek ancak buna rağmen az yağışlı bir kış olacak.
"Ayazı daha fazla bir kış"
Adil Tek'in verdiği bilgiye göre Kasım ayında sıcaklık mevsim normallerinin de altında olacak. Tek şu bilgileri verdi:
-"Kasım ayının özellikle ortalama sıcaklıkların altında geçeceğini söyleyebiliriz. Bu sapmalara biz anomali diyoruz. Bunlar ortalamaların altında kalacak gözüküyor. Bu da Kasım ayı içerisinde özellikle Kasım'ın sonuna doğru kar yağışı olasılığını artırıyor ve yine kış dönemi boyunca kar yağışlarını alacağız ama yağış çok düşük olduğu için kar yağışları çok uzun soluklu ve çok fazla olmayacak."
İstanbul'a bu kış ilk karın erken yağabileceğini vurgulayan Tek, sözlerini şöyle sürdürdü: Bizi aslında kurak bir kış bekliyor. Kurak kış derken, kar yağmayacak mı sorusunu da akla getiriyor. Ama sıcaklık verileri aynı şeyleri söylemiyor.
Kasım'ın sonuna doğru
Sıcaklık verileri mevsim normalleri ve altı değerler gösteriyor. Özellikle Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar ortalamaların altına düşecek. Bu da Kasım ayı içerisinde özellikle Kasım'ın sonuna doğru kar yağışı olasılığını artırıyor.