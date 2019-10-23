Kandilli Rasathanesi açıkladı bu kış nasıl geçecek? Kar için tarih verildi

"Ayazı daha fazla bir kış"

Adil Tek'in verdiği bilgiye göre Kasım ayında sıcaklık mevsim normallerinin de altında olacak. Tek şu bilgileri verdi:

-"Kasım ayının özellikle ortalama sıcaklıkların altında geçeceğini söyleyebiliriz. Bu sapmalara biz anomali diyoruz. Bunlar ortalamaların altında kalacak gözüküyor. Bu da Kasım ayı içerisinde özellikle Kasım'ın sonuna doğru kar yağışı olasılığını artırıyor ve yine kış dönemi boyunca kar yağışlarını alacağız ama yağış çok düşük olduğu için kar yağışları çok uzun soluklu ve çok fazla olmayacak."