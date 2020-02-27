Kandil duası Regaip gecesi okunacak dualar peygamberimizin duası

Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar reddolunmaz ve dilekler kabul olur. Regaib kandilinde peygamberimizin okuduğu bir özel dua vardı. Bu dua 'Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur" şeklindedir. Regaip Gecesi bol bol dua etmeyi ihmal etmeyin. İşte okunacak Türkçe kandil dualari;

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Regaip Kandili duası nasıl, kandil gecesinde okunacak dualar hangileri olmalı? Diyanet İşleri Peygamberimizin Regaip kandili duasının nasıl olduğunu aktardı. Bu özel dua ile birlikte Nihat Hatipoğlu'nun Türkçe regaib kandili duasını da haberimizde bulacaksınız.

Önce peygamberimizin okuduğu kandil duasını verelim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığına göre Peygamberimizin Regaip kandili duası şöyle; "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".

REGAİP NE DEMEK BU GECENİN ÖNEMİ : "Regaip" kelimesi"arzu, istek, emel, tutku" anlamlarına gelmektedir. İslam alimlerinin açıklamalarına göre Regaip Kandili gecesinde yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar Nihat Hatipoğlu duasının Türkçe sözleri aşağıdaki video playera tıklayıp dinleyebilirsiniz.

Regaip Kandili Türkçe dua : Regaip Kandili ihsan gecesi olduğu için bol bol dua edilmeli ve Rab'dan istenmeli. Bunun için aşağıdaki Türkçe duayı da okuyabilirsiniz. Dua vakti olarak özel bir an yok. Ama eğer Regaip kandili için namaz kıldıysanız sonrasında dua etmekte fayda var.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle ) Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi! Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lutfet Kalplerimize inşirah bahşet. Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kılVe bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi! Ey yüceler yücesi olan Allahım/ Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle.. Kalplerimizi birbirene ısındır ve Bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimiziBizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!