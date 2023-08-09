Kanatlarını yüreğine takan "Güzide Annelere" ithafen...

Yüzlerce annenin haklı mücadelesine ve ümitli bekleyişine ortak olmanın verdiği o tarifsiz duygularla ben de oradaydım. Yani Diyar-ı Bekir'in bağrını yakan, feryadı dünyada yankılanan evlat nöbetindeydim...

Evvela varlığın ehemmiyeti çarptı gözüme. Bir an bir küçük zaman dilimi de olsa, hazır bulunduğum safta, hizanın en onurlusunda dururken; hürriyetin özlemiyle çırpındı yüreğim, anaların ahı yankılandı dört bir yanımda.

Oradaydılar, yeri belli olan hırsızların kapısı önünde; ellerinde Türk bayrakları, gözlerinde hüzün bulutları ve yürekleri dağlayan kederleri ile anneler kandili tek kıvılcımla yakacak kıvamdaydılar.

Evlatlarının arkasında dağ gibi duruşları, yorgun yüreklerine dirayet katıyordu. Mağdur ama mağrurdular. Heybetlerinin verdiği o tarifsiz ders okunmaya değerdi. Belki de o heybet en büyük dersti cüssesizlerin alabileceği...

En küçüğü 10'lu yaşlarda olan bir fotoğrafın çerçevesine kaç anı sığardı ki? O kadarı kalmıştı ellerinde. Çalınan hayatlar, tadı tuzu kalmayan ağızlar, kirpikleri ağartan, göz pınarlarını kurutan, dilden damaktan eden, gözü yollarda, kulağı kapıda bırakan bir feryattı onlarınki.

Onlar ki kendilerine evlatlarını büyütme imkanı vermeyerek, içlerinde koskoca bir matemin büyümesine sebep olan HDP ve ortaklarından alacaklılardı.

Haklılardı ve hakkı vardı her annenin!

Elbette o büyüyemeden, büyüyüpte mürüvvete eremeyen evlatların idealleri de vardı. Kimisi üniversite hayaliyle yanıp tutuşuyordu. Kimisi saklambaç oynuyordu; daha oyun çağındayken ansızın en güvendiği adresten, kendi sokağından kaçırılmıştı. Vatanına sevdalı, cesarete nişanlı yiğitlerdi onlar. Hepsi pırıl pırıl parlayan gözleriyle geleceğin aydınlık yüzleri olma ümidi içindeydiler.

Evlatlarına kendi sütünden evvel namus andı içeren annelerin verdiği kayıplar kabul edilmesi imkansız değerdeydi.

Vazgeçmeyişleri de bu yüzden... Bekleyişleri de...

Seslenişleri ve direnişleri de bu yüzden...

Bu yüzden helal süt emmiş yavrularını sütü bozuklara yem etmemek için rahatı terk edişleri...

Hedef odaklı bir rota üzerinde sabit kadem oluşları... Şaşmayıp, aldanmamaları, eksilmeyerek bilakis artarak çoğalmaları bu yüzden...

Ne inkar var ne itiraz!

HDP her ne kadar üstüne alınmasa, oralı olmasa da bu bekleyişin muhatapları faili meçhul olamayacak kadar tanıdık yüzler.

Ama bizden değil bize dost değiller!

HDP ve ortakları terörün kanlı suyunun mayası, necis bir toprağı besleyen lağım gibi ve o çirkefin başında biriken sinekleri andırıyor her biri... Kirli düzen imalatçıları onlar... Huzursuz ve kelle koltuktalar...

Cinsi cinsini çeker neticede. Kimse arkadaşın osundur sen. Berabersindir sevdiğinle. Ortaksan eğer vardır bir sermayen. Zarardaysan yanlıştasındır. Kazanamamışsan kaybetmişsindir. Gitmişsen sessiz sedasız kaçmışsındır. Bağırıyorsan suçlu, maske takıyorsan yüzsüzsündür. Öyledir, soysuzluğun bile vardır bir rahme düşüş hikayesi...

Annelerin yer tayini boşuna değil!

5. yılına giren "Evlat nöbetinin" HDP İl Binası önünde yapılmasının haklı sebepleri var. HDP'nin yeni adıyla Yeşil Sol Partinin terörle ilişkilendirilmesinin en bariz sebebi "Öcalan irademiz" söylemi...

İradeleri, bedenen mahkum fikren özgür... İlham aldıkları, rehber gördüklerine bakın ki bir katil, bir suçlu...

HDP ve PKK arasındaki ilişkiye bakıldığında terör elebaşı Abdullah Öcalan'nın HDP üzerinde vesayet sahibi olduğu görünüyor. Bu vesayet terörle aynı ideoloji üzerinde birleşmenin toplumsal kabule aykırı oluşuyla, inkarcılığı da beraberinde getiriyor elbet.

Eş Başkanların bir türlü açıklayamadığı, söylemekten çekindikleri bu gerçek; sosyolojik taban, seçmen kitlesi ve coğrafi yerleşke açısından HDP ve PKK'nın aynı payda üzerinde iddiacı olduklarını, HDP'nin kan gölü haritasını çizen caninin Öcalan olduğunu gösteriyor.

Kaptansa Kılıçdaroğlu!

Palavralarla ünlü siyasetin mega starı ne demişti: "Adalet duygusunun önünde hiçbir duvar ve engel kalmamalı, bizler adalet sağlamalıyız!"

Bu sözleri söyleyen terör elebaşı, çocuk katili, terör sevici suçluların özgürlükleri için 40 takla atan, kapılarında bekleyen Kılıçdaroğlu...

Bunlar ne zaman adalet aramışlarsa arkasında mutlaka illegal bir isim kendini gösterdi. Ne zaman gördünüz bir annenin feryadına karşılık ses verdiklerini, dağa kaçırılmış bir evlat, bir genç, bir çocuk için adalet aradıklarını?

Sözde adalete sinyal yakanlar seçim barajı geçilemeyince adalet arayışları da sözde kaldı. Esasında adaletin önündeki tek duvar kendileriydi. Varlıkları, kirli pazarlıklarıydı en büyük engel. Masa altından çaldıklarıyla çiğnediler adaleti, kapı arkasında koltuk satarak bozuldu oyunları. Milletin sesine kulak tıkaya tıkaya geldiler bu raddeye. Yine olmadı ve yine sürtüldü burunları. Eee kılavuzu karga misali...

Kirli pazarlığın patronlarıydı bizi sarsmak, kasıp, kavurmak isteyenler... Ama adalet yerini bulur, kalmaz kimsenin yanına ettiği... Elbet bulur bed bir dua muhatabını...

Zulme ortak olanlar kendi temellerinden çalıyor, sonrası malum; kalmıyor ahı kimsenin kimsede... Beklenenler binbir pişmanlıkla dönerken yuvalarına, ahlar beklemeyenleri buluyor bir bir...

Huzurun kanına giren bu iki yüzlü, lanet mikrop daha kaç damar patlatır bilinmez ama "Evlat nöbeti" zulme zulmeden cinsten esaslı bir bekleyiş... Ve şundan eminim ki daha çok duvar var zalimlerin toslayacakları ve yıkamayacakları...

Gitme kal Annem diren! Bu bir imtihan!

Perçeminden sızan teri öpüp koy başına.

Bir damlası bile yere düşmesin bu kutsal gayretinin.

Avucunda biriken dualar arşa yükselirken,

Boğazındaki düğümleri çözerken besmeleler,

Ümidin lokması tok tutarken seni

Ve her sabredişte gizliyse bir lütuf,

Zararı yok dayan;

Vuslatı yaşamak, kavuşmak için yavruna.

Senden olanı onda bırakma al!

Annelerin kanatları yüreklerine takılıdır; korkuyla küçülmezler, cesaretle uçarlar ...

Nemrutların helakı ise bir sineğe bakar!