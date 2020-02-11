Kanalizasyondan yağ çekip o yağla yemek pişiriyorlar koronavirüsle ilgisi ne?

Çin’de koronavirüs zatürresi (NCP) salgını nedeniyle can kaybı bin 18'e yükselirken, salgından etkilenenlerin sayısının da 43 bina yaklaştığı belirtiliyor. Son 24 saatte 108 kişinin öldüğü salgının nedenleri üzerine çalışmalar sürerken, Çin'in insan sağlığını tehdit eden yemek pişirme teknikleri yeniden mercek altına alındı. Çinlilerin kanalizasyondan çekerek tekrar tekrar kullandığı hayvansal atık yağlar nedeniyle gıda güvenliği endişeleri tavan yapmış durumda. Sosyal medyada yayılan görüntüler ise midesi hassas olanların kaldıramayacağı türden. İşte koronavirüs salgınına dair gelişmeler...