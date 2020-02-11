Kanalizasyondan yağ çekip o yağla yemek pişiriyorlar koronavirüsle ilgisi ne?
ÇİN koronavirüs salgınıyla boğuşurken virüse neyin sebep olduğu ve tedavi yöntemleri araştırılıyor. Virüsün nedeninin Çinlilerin insan sağlığını tehdit eden yemek ve pişirme alışkanlıkları olduğu üzerinde neredeyse dünya hemfikir. Ancak gelen bilgiler Çinlilerin hala akıllanmadığını gösteriyor.
Çin’de koronavirüs zatürresi (NCP) salgını nedeniyle can kaybı bin 18'e yükselirken, salgından etkilenenlerin sayısının da 43 bina yaklaştığı belirtiliyor. Son 24 saatte 108 kişinin öldüğü salgının nedenleri üzerine çalışmalar sürerken, Çin'in insan sağlığını tehdit eden yemek pişirme teknikleri yeniden mercek altına alındı. Çinlilerin kanalizasyondan çekerek tekrar tekrar kullandığı hayvansal atık yağlar nedeniyle gıda güvenliği endişeleri tavan yapmış durumda. Sosyal medyada yayılan görüntüler ise midesi hassas olanların kaldıramayacağı türden. İşte koronavirüs salgınına dair gelişmeler...
Çin genelinde on yıllardır süren, "restoranların ve mezbahaların yakınlarındaki kanalizasyon borularından çekilen hayvansal yağ topaklarını yeniden kullanarak yemek yapma geleneği", hayvanlardan yayıldığı bilinen yeni koronavirüs salgının ardından sürüyor.
Wuhan'da canlı egzotik hayvanların illegal olarak satıldığı pazardan yayıldığı bilinen koronavirüs nedeniyle, Pazartesi günü 108 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.
Koronavirüsün kaynağının yarasalar olduğuna inanılsa da, kapatılan hayvan pazarında yasara satılmaması, virüsü yarasadan insana taşıyan başka bir hayvan olabileceği konusunu gündeme getirdi.