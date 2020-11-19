Kanal D'nin Sadakatsiz dizisine izleyiciler öfke kustu o sahneye tepki yağdı
Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'in dün akşam yayımlanan yeni bölümünde Volkan karakteri seyirciyi çıldırttı.
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi dün akşam yine izleyenleri televizyona kilitledi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz, son bölümünde yaşananlarla sosyal medyaya da damgasını vurdu.
Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya karakteri oğlunun velayetini alıp anlaşmalı boşanmak isterken Caner Cindoruk'un oynadığı Volkan işleri yokuşa sürdü. Oğlunun velayetini vermek istemeyen Volkan, Nil'in sevgilisi Selçuk'u kullanarak Asya'yı çalıştığı hastaneden kovdurdu.
Asya ise Volkan'ın yardımcısı Serap'ı da yanına alarak, avukatıyla birlikte yeni bir plan yaptı. Asya, hem çocuğunun velayetini almak hem de Volkan'ı beş parasız bırakmak için harekete geçti.
Asya'nın hamleleriyle zor durumda kalan Volkan ise işi tehdide döktü. Eve gelen Volkan, eşi Asya'nı tehdit ederek, "Sana öyle şeyler yapacağım ki. Bu şehri terk etmek zorunda kalacaksın" dedi.