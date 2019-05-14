Kanal D'nin iddialı dizisi reytinglerde çakılınca yönetmen apar topar seti terk etti
Kanal D'de henüz 4. bölümü yayınlanan ve başrollerinde Burak Sevinç ve Melis Sezen'in bulunduğu Leke dizisinin setinde flaş bir değişiklik yaşandı.
İlk 4 bölümüyle reytinglerde ilk 10'a bile girmekte zorlanan Leke dizisinin sonu geliyor gibi görünüyor. Kadrosunda, Selen Uçer, Selahattin Paşalı, Mehmet Bozdoğan, Tolga Güleç ve Nail Kırmızıgül'ün bulunduğu dizi, bugün yayınlanacak 5. bölümüyle de isteneni veremezse final yapması an meselesi olabilir.
Kanal D'nin bu sonuçlarla başını ağrıtan dizide görülmemiş bir değişiklik yaşandı. Dizinin yönetmeni Metin Balekoğlu, koltuğunu Şenol Sönmez'e devretti. Apar topar yaşanan bu değişikliğin, kötü reyting sonuçlarını düzeltmek için yapılan bir hamle olduğu söyleniyor.
Peki Leke son bölüm ne olmuştu?: 7 Mayıs 2019 Salı günü yayınlanan Leke'nin 4. Bölümünde Yasemin büyük bir tuzağa düşürülüyor! Şirin, dövülmüş bir şekilde Yasemin'in kapısını çalıyor. Yasemin ise Şirin'i o halde görünce şok geçiriyor. Murat, yeni bir yetiştirme yurduna geçiyor.
Ayrıca küçük çocuk, kendisini hiç olmadığı kadar yalnız ve mutsuz hisseder. Ablasını aramak isteyen Murat'ı yurtta kimse anlamaz. Bu durum karşısında oldukça üzülen Murat, yetimhaneden kaçar.