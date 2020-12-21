Kanal D'nin iddialı dizisi final bile yapamadan veda etti seyirci şok oldu
Kanal D'nin iddialı başlayan yeni dizisi final dahi yapamadan yayından kaldırıldı. Reytinglerde istenileni veremedi.
Ekranlardaki yaprak dökümü sürüyor. FOX TV, ATV gibi kanalların bazı dizileri için final kararı verdiği öğrenilirken Kanal D de hamlesini yaptı. Zümrüdüanka, Çocukluk, Öğretmen, Maria ile Mustafa dizilerinin ardından Kanal D'nin iddialı dizisi final yapamadan bitti.
Başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Pamir Pekin ve Nefise Karatay gibi isimlerin yer aldığı Bir Annenin Günahı 19 Aralık Cumartesi ekrana gelen 5. bölümü ile ekran hayatına veda etti.
Reytinglerde ilk 10 program arasına giremeyen dizi final bile yapmadan yayından kaldırıldı.
Dizinin başrol oyuncusu Özge Özberk de sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.