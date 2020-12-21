Kanal D'nin iddialı dizisi final bile yapamadan veda etti seyirci şok oldu

Ekranlardaki yaprak dökümü sürüyor. FOX TV, ATV gibi kanalların bazı dizileri için final kararı verdiği öğrenilirken Kanal D de hamlesini yaptı. Zümrüdüanka, Çocukluk, Öğretmen, Maria ile Mustafa dizilerinin ardından Kanal D'nin iddialı dizisi final yapamadan bitti.