Kanal D'nin Hekimoğlu kararı kriz çıkardı! Kimse bunu beklemiyordu

Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekimleri yapılan Hekimoğlu dizisinde özellikle Doktor Ateş yani Timuçin Esen'in oyunculuğu her hafta olay oluyordu. Dizinin baş kahramanının yanı sıra dizide Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay ve Güven Kıraç göz dolduran diğer oyuncular arasındaydı.