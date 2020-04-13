Kanal D'den kriz çıkaran Hekimoğlu kararı! Kimse bunu beklemiyordu
Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile daha ilk bölümden sevilen Hekimoğl hakkında Kanal D'nin verdiği karar seyirciyi üzdü.
Her bölümü heyecanla takip edilen fenomen dizi Hekimoğlu, Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması olarak Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmişti. Oyuncu kadrosu ile de alkış toplayan dizi salı akşamları seyircisiyle buluşuyordu.
Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekimleri yapılan Hekimoğlu dizisinde özellikle Doktor Ateş yani Timuçin Esen'in oyunculuğu her hafta olay oluyordu. Dizinin baş kahramanının yanı sıra dizide Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay ve Güven Kıraç göz dolduran diğer oyuncular arasındaydı.
Koronavirüs illetinin ülkemizde giderek yayılmasını ardından dizi setleri bir bir durdu. Sekteye uğrayan dizilerden biri de reyting rekorları kıran Hekimoğlu dizisi oldu.
Geçen haftaya kadar yeni bölümleri yayınlanan dizinin stok bölümleri maalesef bitti. Salı akşamı yeni bölümü sabırsızlıkla bekleyen seyirciye kötü haberi Kanal D duyurdu. Hekimoğlu yeni bölüm yayın akışından kaldırıldı.