Kanal D'den Hekimoğlu'nu yakan hataya yorum yağdı!

Çekimleri Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden Hekimoğlu dizisinde özellikle Doktor Ateş yani Timuçin Esen'in oyunculuğu her hafta olay oluyor. Dizinin baş kahramanının yanı sıra dizide Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay ve Güven Kıraç göz dolduran diğer oyuncular.