Kanal D'den Hekimoğlu'nu yakan hataya yorum yağdı!
Daha ilk bölümü ile en çok izlenen Kanal D dizileri arasına giren Hekimoğlu her bölümü ile sosyal medyanın diline düşüyor. Reytinglerde de kanalın yüzünü güldüren diziye seyircinin bazı tepkileri var.
Her bölümü heyecanla takip edilen fenomen dizi Hekimoğlu, Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması olarak Kanal D ekranlarında fırtınalar estiriyor. Oyuncu kadrosu ile de alkış toplayan dizi salı akşamları seyircisiyle buluşuyor.
Çekimleri Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden Hekimoğlu dizisinde özellikle Doktor Ateş yani Timuçin Esen'in oyunculuğu her hafta olay oluyor. Dizinin baş kahramanının yanı sıra dizide Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay ve Güven Kıraç göz dolduran diğer oyuncular.
Salı akşamlarına açık ara adını yazdıran dizi hakkında seyircinin bazı eleştirileri var. Diziyi her hafta zirveye taşıyan seyirci Kanal D'nin tutumundan çok rahatsız.
Dizinin gerektiği gibi tanıtım ve reklamının yapılmadığını söyleyen izleyici Kanal D'yi yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya konusunda dizinin tanıtımlarının çok yetersiz olduğunu söyleyen Hekimoğlu izleyicisi bu durumdan çok rahatsız.