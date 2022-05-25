Kanal D'deki Camdaki Kız TRT'nin Barbaroslar'ına fena çelme taktı resmen çakıldı!
Birçok dizi ard arda final yaparken TRT 1'in ve Kanal D'nin iki iddialı yapımı için de sezon finali yaklaştı. Perşembe günleri seyirciyi ikiye bölen Barbaroslar ve Camdaki Kız'ın reyting listelerindeki yarışı da iyice kızıştı. Fakat son bölümlerde Hayri ve Nalan'ın yakınlaşması Kanal D'ye yaradı. Kanal D, TRT'nin Barbaroslar'ını yerle bir etmeyi başardı.
Şu sıralar ekranlarda yavaş yavaş yaz dizilerinin fragmanları dönmeye, kanalların kült yapımları bir bir sezon finali yapmaya çoktan başladı bile. Bu sezon özellikle TRT 1 ve Kanal D için çok başarılı geçti, seyirci tercihini yaptı ve en çok bu kanallarin dizileri reytinglerdeki yerini korudu.
Özellikle perşembe akşamları ekranlardaki reyting savaşları alevleniyor. Ailesi ile birlikte ekran karşısına geçenler tarih kokan sahneleri ile büyüleyen Barbaroslar: Akdeniz Kılıcını seçerken aşk ve ihtiras isteyenler ise Kanal D'nin Camdaki Kız'ını tercih ediyor.
Fakat son günlerde perşembe gününe ait reyting tablosuna bakınca Barbaroslar dizisinin giderek kan kaybettiğini, Camdaki Kız'ın aksine zirveye oynadığı görülüyor. Tabii perşembe günü başarısı ile tüm dizileri tedirgin etmeyi başaran FOX'un Mahkum dizisini de unutmamak gerek!
Daha öncede medyaya yansığı ve Engin Altan Düzyatan'ın da belirttiği gibi dizinin en önemli karakterlerinden biri olan ve Oruç Reis'e hayat veren Düzyatan 31. bölümde senaryo gereği vurularak ölüyor ve başarılı oyuncunun dizi macerası bitiyor.