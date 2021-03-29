Kanal D'deki Camdaki Kız dizisindeki flaş değişikliğin sebebi Feyyaz Şerifoğlu çıktı
Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde olduğu Camdaki Kız dizisindeki flaş değişikliğin nedeni ortaya çıktı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Camdaki Kız adlı dizi nedeniyle gözler Kanal D ekranlarında... Tanıtım videosu bile milyonlarca kez izlenen dizinin başrollerinde ise Kırmızı Oda dizisinde uyumlarıyla mest eden Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu var.
İkilinin birbirlerine uyumlarına Kırmızı Oda dizisinde şahit olan herkes bu diziyi dört gözle bekliyor. Her yayımlanan fragman merakla izleniyor. Bu hafta yayımlanması beklenen dizide ise flaş bir değişiklik yaşandı.
İlk bölümünün bir an önce yayımlanmasını bekleyen seyirciyi şok eden karara göre, 1 nisan tarihinde ekrana geleceği açıklanan Camdaki Kız dizisinin yayınlanan yeni fragmanında yayın tarihi olarak 8 nisan tarihine ertelendi.
Camdaki Kız için yapım şirketi ve kanalın verdiği bu kararın sebebi ise herkesin merak konusu oldu. Camdaki Kız'ın yayımlanma tarihinin değişmesindeki neden ortaya çıktı.