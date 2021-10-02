Kanal D'deki Camdaki Kız Barbaroslar'ı zora soktu çöküş başladı
Yeni sezonun başlaması ile diziler ard arda yeni bölümlerini yayınlamaya başladı, reyting savaşları iyice kızıştı. Perşembe akşamları ise 3 kanal arasında tam bir reyting savaşı yaşanıyor. Camdaki Kız'ın başlaması TRT'nin yeni dizisi Barbaroslar'ı zora soktu Çukurova ise zirveyi zorluyor.
Ekranlarda reyting savaşı yeni sezonun başlaması ile iyice kızıştı. Bir yanda yeni başlayan iddialı diziler bir yanda ise en çok izlenen dizilerin yeni bölümleri seyircisi ile buluştu. En çok izlenen ve ses getiren dizilerin ekran sahibi TRT ise büyük umutlar bağladığı Barbaroslar: Akdeniz Kılıcını seyircinin beğenisine sundu.
Özellikle perşembe akşamları ekranlarda tam bir reyting savaşı yaşanıyor. Camdaki Kız'a Hayri karakterinin dahil olması ile seyircinin ilgisi Kanal D'ye kaydı. Perşembe akşamı seyirciyi elinde tutan bir başka iddialı yapım ise kuşkusuz ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizisi.
TRT 1'in fragmanlarını haftalar öncesinde yayınladığı, oyuncu kadrosu ve çekim kalitesi ile seyirciye adeta görsel şölen yaşatan dizisi Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı ise perşembe akşamlarına hızlı bir giriş yapan reyting pastasından büyük bir dilim alan yapımı oldu.
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler gibi başarılı oyuncuların olduğu dizi özellikle ilk bölümü ile seyirciyi ekran başına kilitmeyi başardı ve tüm katagorilerde birinci oldu.