Kanal D'deki Camdaki Kız Barbaroslar'ı zora soktu çöküş başladı

Ekranlarda reyting savaşı yeni sezonun başlaması ile iyice kızıştı. Bir yanda yeni başlayan iddialı diziler bir yanda ise en çok izlenen dizilerin yeni bölümleri seyircisi ile buluştu. En çok izlenen ve ses getiren dizilerin ekran sahibi TRT ise büyük umutlar bağladığı Barbaroslar: Akdeniz Kılıcını seyircinin beğenisine sundu.