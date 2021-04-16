RTÜK son dönemlerde popüler olan dizileri bir bir masaya yatırdı ve bazılarına cezayı kesti. Bu diziler arasında Arka Sokaklar da vardı. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bir hadisinin dizide terör örgütü lideri tarafından “anlamından koparılarak tehdit ve intikam bağlamında kullanıldığı” tespit edilerek ceza verildi.