Kanal D'de yaprak dökümü yaşanıyor Zalim İstanbul'dan sonra o dizinin de fişi çekildi
Kanal D, sırayla reyting kurbanı olan dizilerinin fişini çekiyor. Son olarak Zalim İstanbul'un ardından bir dizi daha final kararını duyurdu.
Televizyon ekranlarında reyting sarsılmaları diziler için devam ediyor. Kanallar, yeni dizilerine yer verirken reytinglerde düşü yaşayan dizilerin fişini çekiyor. Kanal D'de ise tam bir yaprak dökümü yaşanıyor. Son olarak Zalim İstanbul dizisinin fişini çeken kanal bir dizinin daha final kararını duyurdu.
Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk dizisi, seyircisini üzen kararı verdi. Dizide senaryo konusunda sıkıntılar yaşandı. Dizinin yeniden ilgi görmesi beklense de final kararı kapılarını çaldı.
Kanal D önce Çarşamba’dan Cumartesi’ye, sonra da Perşembe gününe alarak diziyi sürdürmek için elinden geleni yaptı.
Fakat reytinglerde bir düzelme söz konusu olmayınca senaryodaki sıkıntılarda ele alınarak Afili Aşk dizisi için final kararını alındı.