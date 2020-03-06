Kanal D'de yaprak dökümü yaşanıyor Zalim İstanbul'dan sonra o dizinin de fişi çekildi

Televizyon ekranlarında reyting sarsılmaları diziler için devam ediyor. Kanallar, yeni dizilerine yer verirken reytinglerde düşü yaşayan dizilerin fişini çekiyor. Kanal D'de ise tam bir yaprak dökümü yaşanıyor. Son olarak Zalim İstanbul dizisinin fişini çeken kanal bir dizinin daha final kararını duyurdu.