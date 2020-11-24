Kanal D'de olmaz denilen oldu Bir Annenin Günahı başrolu ilk bölümden ayrıldı
Uzun zamandır yayına sokmak için Kanal D'nin gün saydığı son dizisi Bir Annenin Günahı cumartesi günü ilk bölümü ile ekran macerasına başladı. Fakat dizi izleyicinin kafasını karıştı, dizinin başrolü olan Musa Uzunlar diziden ayrıldı mı?
Kanal D ekranlarında cumartesi günü yepyeni bir dizi ekran macerasına başladı. Cumartesi akşamı ilk bölümü ile yayınlanan dizi Bir Annenin Günahı sezon ortasında başladı fakat reyting listesinde pek de kanalın istediğini veremedi rakiplerin gerisinde kaldı.
Filipinler yapımı A Mother's Guilt dizisi uyarlaması olan dizide genç isimler yer alıyor. Başrollerinde AŞK 101 dizisi ile yıldızı parlayan Mert Yazıcıoğlu (Yusuf), Zalim İstanbul'da Damla Karaçay karakteriyle hafızalara kazınan Simay Barlas'ın (Yağmur) yanı sıra usta isimlerde yer alıyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan dram türündeki yapımda Özge Özberk Suna karakterine, Musa Uzunlar Sadri karakterine hayat veriyor. Ayrıca Emre Kınay'da diziye renk katan oyuncular arasında.
Fakat dizinin ilk bölümünü izleyen seyircinin kafası fena karıştı. Dizinin oyuncu kadrosunun başında yer alan Musa Uzunlar ikinci bölümde Suna tarafından öldürülecek. Peki usta oyuncu diziden ayrılacak mı? 1. bölüm sonunda bu soru sosyal medyanın konusu oldu.