Kanal D’de Magazin D’yi sunmaya başlayan Aslı Turanlı'nın maskesinin fiyatı olay!
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayımlanan Magazin D adlı magazin programını sunmaya başlayan Aslı Turanlı, maskesinin fiyatıyla olay yarattı.
Bir dönem Ata Demirer ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ardından Kerem Bürsin ile adı anılan sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Bebek'te yakın arkadaşı Banu Ergin ile bir araya geldi. Turanlı'nın maskesi dikkatlerden kaçmadı. Maskesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.
Bodrum ve Göcek tatillerinin ardından iş için yeniden İstanbul'a dönen Aslı Turanlı, Bebek'te kameraların objektifine takıldı ve en ilgi çekeni ise maskesi oldu. Louis Vuitton marka maskesinin fiyatı herkesin merak konusu oldu.
Aslı Turanlı'nın maskesinin fiyatının 1650 TL değerinde olduğu öğrenildi ve duyanların ağzı açık kaldı.
Öte yandan adı Kerem Bürsin ile anılan Aslı Turan aşk iddialarına ''Aramızda bir şey yok. Ama sevgilim olursa, inanın kolundan tutar yanınıza getiririm. 'Yakışmış mıyız' diye de sorarım'' yanıtını verdi.