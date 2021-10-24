Kanal D'de maaş krizi çıktı Arka Sokaklar'da set durdu çekimler iptal
Kanal D'nin ve Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'dan gelen haberler seyirciyi üzdü. 600 bölümü yayınlanan dizide maaş krizi çıktı. Maaşlarını aylardır alamadıklarını söyleyen oyuncular seti durdu. Arka Sokaklar kulisinden sızan iddiaya göre çekimler bir süre iptal edildi.
Türk televizyonlarında açık ara en uzun soluklu olan Kanal D dizisi tam 16 sezondur seyircisi ile kendi gününde yani cuma akşamları buluşuyor. Yayınlandığı her bölümü ile sosyal medyanın gündemi olan dizi son olarak 600. bölümü ile ekrana geldi. Cuma akşamları reyting listesinde zirveyi kimseye bırakmayan diziden gelen haberler kötü.
Yayınlamaya başladığı 31 Temmuz 2006 yılından bu yana her sezon reytinglere damga vuran Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi yaşanıyor. Yeni sezonda hiç ödeme alamayan çalışanlar, sete çıkmama kararı aldı. Arka Sokaklar'da büyük kriz yaşanıyor. Set çalışanları, yeni sezonda hiç ödeme alamadıkları gerekçesiyle sete çıkmama kararı aldı.
Sigortalar yeni yapıldı iddiası: oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere çalışanların bugüne kadar ücret alamadığı iddia edildi.
24 Ağustos'ta sete çıkan Arka Sokaklar'da görev alan set işçilerinin sigortaları daha yeni bir tarihte, 20 Ekim'de yapıldı.