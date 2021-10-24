Kanal D'de maaş krizi çıktı Arka Sokaklar'da set durdu çekimler iptal

Türk televizyonlarında açık ara en uzun soluklu olan Kanal D dizisi tam 16 sezondur seyircisi ile kendi gününde yani cuma akşamları buluşuyor. Yayınlandığı her bölümü ile sosyal medyanın gündemi olan dizi son olarak 600. bölümü ile ekrana geldi. Cuma akşamları reyting listesinde zirveyi kimseye bırakmayan diziden gelen haberler kötü.