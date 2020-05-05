Kanal D Zalim İstanbul'un yıldızı Bahar Şahin süper minisiyle böyle kutlama yaptı

Doğum günü için sosyal medya hesabından yaptığı ilginç makyajı ve süper minisiyle verdiği pozları yayımlayan Bahar Şahin, takipçilerinden tam not aldı. Sade bir kutlamak yapmak istemeyen oyuncu, mavi cesur göğüs dekolteli bir elbise giyerek bir parti kızına dönüştü.