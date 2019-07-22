Kanal D Zalim İstanbul dizisinden karlı çıktı! 6 ülke ile resmen anlaşma sağlandı

Romanya ilk ülke olacak: Satışla ilgili açıklama yapan Kanal D International CEE Bölgesi Satış Yöneticisi Ekin Koyuncu da, "Bu ekip, izleyiciye insanlığın içinde bulunduğu ikilemi ve bu ikilemin ardında yatan içgüdü ve ihtiyaçları güçlü bir anlatımla aktarıyor. Ve biz de bu başarıyı yurt dışına taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kanal D Romanya, Zalim İstanbul’un ekrana geleceği birçok ülkenin ilkidir" dedi.