Kanal D Zalim İstanbul dizisinden karlı çıktı! 6 ülke ile resmen anlaşma sağlandı
Bu sezon ekranlara gelmeyen başlayan Zalim İstanbul dizisinin ikinci sezonu merakla beklenirken, Kanal D'den gelen açıklamayla dizi hakkında müjdeli haber duyuruldu.
Yayınlandığı ilk dokuz bölümle hem izleyenleri tarafından beğenilen hem de reyting sıralamasında üst sıralarda yer almayı başaran Zalim İstanbul, yurt dışı pazarına açılıyor. Kanal D'den yapılan açıklamaya göre dizi, 6 ülkede daha izleyici karşısına çıkacak.
İlk olarak önümüzdeki haftalarda Kanal D Romanya kanalında ekrana gelecek olan Zalim İstanbul dizisi, gelecek aylarda da Romanya ve Makedonya başta olmak üzere 6 ülkede yayınlanmaya başlayacak.
Kanal D Romanya İçerik Üretim Müdürü Ilcnur Agop, içeriğin önemine dikkat çekerek; "Önceliğimiz, hiçbir zaman cast olmadı. Biz değişik hikayeler ve eşi benzeri olmayan içeriklerle uluslararası başarı yakalayacak dizileri yayınlamayı tercih ediyoruz", dedi.
Romanya ilk ülke olacak: Satışla ilgili açıklama yapan Kanal D International CEE Bölgesi Satış Yöneticisi Ekin Koyuncu da, "Bu ekip, izleyiciye insanlığın içinde bulunduğu ikilemi ve bu ikilemin ardında yatan içgüdü ve ihtiyaçları güçlü bir anlatımla aktarıyor. Ve biz de bu başarıyı yurt dışına taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kanal D Romanya, Zalim İstanbul’un ekrana geleceği birçok ülkenin ilkidir" dedi.