Kanal D yine bildiği gibi yaptı Sadakatsiz'in finaline vajina sansürü damga vurdu
Kanal D'nin ilk bölümden son bölüme kadar büyük ilgi gören, zaman zaman seyirciye saç baş yolduran dizisi Sadakatsiz 60. bölümü ile final yaptı. Dizinin final bölümüne ise Kanal D'nin vajina sansürü damga vurdu. Vajina kelimesini sansürleyen kanala ve diziye sosyal medyadan tepki yağdı.
Final mi yapacak devam mı edecek derken Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz unutulmaz bir bölüm ile final yaptı. Seyirciyi ters köşe yapan dizinin finalindeki oyunculuklar kadar dizinin bir sahnesine uygulanan sansür seyircinin gözünden kaçmadı, o sahne de sosyal medyanın diline düştü.
BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan ve başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz mı 60. bölümündeki bir sahnede uygulanan sansür ise dikkat çekti.
Özge Özder'in canlandırdığı doktor 'Derya Samanlı' karakteri sahnede muayene sırasında 'Ya giyinmesen de acaba bir de her ihtimale karşı vajinal muayene mi yapsak?' dedi. Replikteki 'vajinal' kelimesi sansürlendi. Bu sansür ise sosyal medyada gündem oldu, tepki çekti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen yer aldığı Sadakatsiz, yayınlandığı ilk günden itibaren ses getirmeyi başarmıştı.