Kanal D yine bildiği gibi yaptı Sadakatsiz'in finaline vajina sansürü damga vurdu

Final mi yapacak devam mı edecek derken Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz unutulmaz bir bölüm ile final yaptı. Seyirciyi ters köşe yapan dizinin finalindeki oyunculuklar kadar dizinin bir sahnesine uygulanan sansür seyircinin gözünden kaçmadı, o sahne de sosyal medyanın diline düştü.