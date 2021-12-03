KANAL D Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu alkollü gecesinde muhabirlerle birbirine girdi

'Senin adın ne, kimin için çalışıyorsun'

Muhabirlere 'Sizin meslek tanımınız nedir" diyerek çıkışan Urgancıoğlu, kamera ışıklarından da rahatsız olarak kameralara müdahale etmeye çalıştı. Urgancıoğlu kendisine soru sormaya çlışan bir muhabire de 'Senin adın ne, kimin için çalışıyorsun' diye sorunca atmosfer iyice gerildi!