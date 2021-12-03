KANAL D Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu alkollü gecesinde muhabirlerle birbirine girdi
KANAL D'de yayınlanan Yargı dizisinin Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu alkol aldığı gecenin sonunda kendisini görüntüleyen muhabirlerle birbirine girdi.
KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Yargı'nın başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, bir mekandan alkollü olarak çıktığı dün gece, muhabirlerle tartıştı. Yanına gelen muhabirlerle sohbet etmek istemediğini ve alkol aldığını bu nedenle herhangi bir açıklamaya yapmak istemediğini belirten Urgancıoğlu, "Alkol aldım, şimdi sizinle konuşmayacağım" dedi ancak muhabirlerin ısrarlı devam edince çılgına döndü. Sinirlenen oyuncu, kayıt alan kamerayı tutmaya çalışınca araya menajerleri girdi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, önceki akşam menajerleriyle bir mekanda yemek yedi. Yemekte alkol tüketen oyuncu, mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce gerildi.
"Arkadaşlar gecenin bu saatinde konuşmayacağım"
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, yanına gelerek soru sorulmasından rahatsız olan Kaan Urgancıoğlu, "Arkadaşlar gecenin bu saatinde konuşmayacağım. 2 saattir bizi beklediğinizi biliyorum. Alkol kullandım, sizinle de konuşmayacağım. Menajerlerimle birlikte yemek yemeğe geldim. Teşekkür ediyorum. Bir şey soracaksan da sabah sorarsın. Bu saatte hiçbir şey soramazsın bana" dedi.
'Senin adın ne, kimin için çalışıyorsun'
Muhabirlere 'Sizin meslek tanımınız nedir" diyerek çıkışan Urgancıoğlu, kamera ışıklarından da rahatsız olarak kameralara müdahale etmeye çalıştı. Urgancıoğlu kendisine soru sormaya çlışan bir muhabire de 'Senin adın ne, kimin için çalışıyorsun' diye sorunca atmosfer iyice gerildi!