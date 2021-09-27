KANAL D Yargı son bölümü reytingleri salladı! Pınar Deniz Kaan Urgancıoğlu caps'leri

Eylül ayının gelmesiyle beraber pek çok yeni dizi de ekranı şenlendirmeye başladı. Bu sezonun en iddialı dizilerinden biri de Kanal D'nin merakla beklenen Yargı dizisi gibi görünüyor. Netflix dizisi Aşk 101'de uyumları çok beğenilen oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu tekrar bir araya getiren dizinin daha ilk bölümlerden caps'leri yapıldı ve sosyal medyada yayıldı.