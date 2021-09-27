KANAL D Yargı son bölümü reytingleri salladı! Pınar Deniz Kaan Urgancıoğlu caps'leri
KANAL D Yargı dizisi 2. bölümü izleyiciden tam not aldı. Uzun süredir sosyal medyanın gündeminden düşmeye yeni dizi Yargı 2. bölümü ile sosyal medyayı salladı. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’i buluşturan dizi sosyal medyada gündem oldu.
Eylül ayının gelmesiyle beraber pek çok yeni dizi de ekranı şenlendirmeye başladı. Bu sezonun en iddialı dizilerinden biri de Kanal D'nin merakla beklenen Yargı dizisi gibi görünüyor. Netflix dizisi Aşk 101'de uyumları çok beğenilen oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu tekrar bir araya getiren dizinin daha ilk bölümlerden caps'leri yapıldı ve sosyal medyada yayıldı.
Ezel, Kuzey Güney, Medcezir, Çukur, Aşk-ı Memnu gibi televizyonda büyük başarılar yakalayan dizilerin arkasındaki şirket olan ve elevizyonda sayısız başarılı işe imza atan Ay Yapım yapım, Yargı dizisiyle de izleyenleri ekranlara kilitledi.
Müge Anlı'ya çağrı
Yargı 2. bölümü ile sosyal medyayı salladı. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’i buluşturan dizi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyadaki tepkilere ve ilgiye bakıldığında, tutacağı ilk bölümlerde belli olan dizinin bazı sahneleri caps oldu. Tam bir cinayet yumağı olan dizi için sosyal medyada olayı çözmesi için 'Müge Anlı'ya çağrı yaptılar.
Yeni bölümde İnci’nin ölümü araştırılırken cinayetle suçlanan Çınar’ın babasının İnci ile ortaya çıkan fotoğrafı izleyiciyi şoke etti.