KANAL D Yargı dizisinde 'Kadir Şeker' göndermesi Twitter'da gündem oldu

KANAL D'de yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri ve işlediği hikayesiyle adından söz ettiren ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın dün akşam yayınlanan son bölümünde 'Kadir Şeker' mesajı verildi. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi dün akşam 9. bölümüyle ekranlardaydı. Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı diziye Kadir Şeker sahnesi damga vurdu. Kadir Şeker olayına gönderme yapılan dizideki "Öldürmek için vurmadım, kurtarmak için vurdum" sözleri Twitter'da gündem olurken binlerce kişi de "Kadir Şeker'in unutulmadığı görmenin kendilerini iyi hissettirdiği" yorumunu yaptı.