Kanal D Sadakatsiz'in yıldızı Özge Özder 5 aylık hamile bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Son zamanların favori dizisi Sadakatsiz'in yıldızı Özge Özder, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
Son zamanların en çok izlenen dizisi Sadakatsiz'de rol alan ve Sinan Güleryüz ile evli olan Özge Özder, 5 aylık hamile. Başarılı oyuncu, anne olmak için gün sayarken dostlarıyla verdiği cinsiyet partisinde heyecanını paylaştı.
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Özge Özder, o anları sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımlayarak kızı olacağını duyurdu. Özder, eşi Sinan Güleryüz ile çekilen karelerini paylaşarak altına şu notu düştü:
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"İnsan hayatında nadir yakalanan anlardan biri işte bu anlar... Canım Pelin Akil'in gözünden ölümsüzleşmiş ne mutlu bana.''
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''Bahar ayı geçip gitmeden, o son güneşli günde yanımızda olarak ne çok mutlu ettiniz can dostlarım, bilemezsiniz.''
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