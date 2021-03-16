Kanal D Sadakatsiz'in başrolü Caner Cindoruk Arjantin yolcusu yıktı ortalığı

"Yayınlanan dizilerinizin bu kadar ses getirmesini bekliyor muydunuz? Arjantin’de diziniz yayınlandığında hayat duruyor" sorusuna Cindoruk, şu cevabı verdi:

"Aslında bu kadar ilgi olacağını düşünmemiştim ama inanılmaz mesajlar alıyoruz.''