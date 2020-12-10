Kanal D Sadakatsiz'de Asya TT oldu olay meydan okuma! Herkes onu konuştu
Sadakatsiz dizisi yine sosyal medyaya damgasını vurdu. Hem 'Sadakatsiz' hem de 'Asya' TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.
Sadakatsiz dizisi sette ortaya çıkan koronavirüs vakalarının ardından bir hafta ara verdi. Geçtiğimiz gün ise televizyon ekranlarına bomba bir geri dönüş yaptı. Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan'ın Asya'dan boşandıktan sonra Amerika'ya gittiği ve orada çok ünlü bir mimar olmayı başardığı ortaya çıktı.
Derin'le evlenen ve kızları da 2 yaşına giren Volkan, Amerika'daki kariyerini bırakarak Asya'dan intikam almak için Tekirdağ'a döndü. Hastanede başhekimliğe kadar yükselen Asya, iki yıl sonra Volkan'ı karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Diğer yandan ise Derin ve Volkan geri dönüşlerini duyurmak için evlerinde büyük bir parti verdi. Asya ise oğlu Ali'yi almak için partinin yapıldığı villaya gitti. Bu partide tüm dostlarını yanında toplayan Volkan ve Derin, adeta gövde gösterisi yaptı.
Oğlu Ali'yi kullanarak Asya'yı partiye getiren Volkan, kazandığı gücü yeniden göstermeye çalıştı. Ali'ye ulaşamayınca mecburen partiye gelen Asya ise Volkan'ın konuşmasına denk geldi. Derin'e sarılarak Asya'nın gözlerinin içine bakıp konuşan Volkan ise adeta meydan okudu.