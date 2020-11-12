Kanal D Sadakatsiz'de Asya intikamını aldı Twitter'ı Cansu Dere o sahneyle salladı

Yayımlandığı ilk günden beri seyirciyi ekranlara kilitleyen Sadakatsiz dizisi hız kesmeden aynı heyecanıyla devam ediyor. Doctor Foster isimli diziden uyarla olan Sadakatsiz'in başrol oyuncuları Cansu Dere ve Caner Cindoruk ise başarılı performanslarıyla adlarından söz ettiriyor. İzleyiciyi ekranlara kilitleyen dizinin son bölümünde ise çok konuşulan gelişmeler yaşandı.