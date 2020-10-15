Kanal D Sadakatsiz dizisinin o sahnesi Twitter'da çok konuşuldu Cansu Dere yıktı geçti

Ayrıca Ali’nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya’nın kararını etkiledi. Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst etti. Asya, Volkan'ın sevgilisinin hamilelik haberini metresine kendisi verdi. O anlar sosyal medyayı salladı.