Kanal D Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen makyajsız haliyle olay oldu
Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini oynayan Melis Sezen, makyajsız haliyle görenleri şaşırtmayı başardı.
Sadakatsiz dizisinde evli bir adamla beraber olan Derin rolünü canlandıran Melis Sezen, her hafta dizi sayesinde en çok konuşulan isimlerden biri. Dizide yayımlandığı ilk günden beri büyük ilgi görüyor. Sadakatsiz'in oyuncuları da dizi kadar merak ediliyor.
Melis Sezen de başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatı da sosyal medyada hayranları tarafından sıkı takip ediliyor. Hal böyle olunca her hali merak edilen oyuncunun makyajsız halleri de sosyal medyaya damgasını vurdu.
Instagram'da 689 bin takipçisi olan 23 yaşındaki Melis Sezen'in paylaşımları büyük beğeni topluyor. Özellikle doğal güzelliğine oldukça güvenen Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, makyajsız halini takipçileriyle paylaştı. Sezen'in sıfır makyaj pozları hayranlarını şaşırttı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sadakatsiz dizisine dair açıklamalar yapan Sezen, dizinin ve oynadığı karakterin sosyal medyada aldığı tepkileri de yorumladı.