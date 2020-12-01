Kanal D Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen makyajsız haliyle olay oldu

Sadakatsiz dizisinde evli bir adamla beraber olan Derin rolünü canlandıran Melis Sezen, her hafta dizi sayesinde en çok konuşulan isimlerden biri. Dizide yayımlandığı ilk günden beri büyük ilgi görüyor. Sadakatsiz'in oyuncuları da dizi kadar merak ediliyor.