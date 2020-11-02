Kanal D Sadakatsiz dizisine bomba yeni oyuncu Cansu Dere için geliyor
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolde oluğu Sadakatsiz dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Kanal D'nin fenomen dizisinde dengeler değişecek.
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi yayımlandığı ilk bölümden beri reytingleri alt üst etti. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başarılı oyunculukları ve dizinin konusu seyirciyi ekrana kilitledi. Hatta aynı gün yayımlanan iki dizi düşen reytingleri yüzünden final yaptı bir dizi ise yayın gününü değiştirdi.
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisine bir oyuncu daha katıldı. Dengelerin değişeceği konuşulan Sadakatsiz dizisi için seyirci şimdiden heyecanlandı.
Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen'in yer aldığı dizinin kadrosuna 'Güllerin Savaşı' ve 'Avlu'da yer alan Kenan Ece dahil oldu.
Kenan Ece'nin Sadakatsiz dizisinde hangi rolde oynayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Fakat Ece'nin Cansu Dere'nin karakteri Asya için geldiği biliniyor.