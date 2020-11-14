Kanal D Sadakatsiz dizisi yıldızı Caner Cindoruk'un özel mesajları ifşa oldu
Kanal D'nin fenomen dizisi haline gelen Sadakatsiz'de rol alan Caner Cindoruk'un bir kadın takipçisine attığı özel mesajları ifşa oldu.
Cansu Dere ile beraber rol aldığı Sadakatsiz dizisinde karısını aldatan bir karaktere hayat veren Caner Cindoruk'un sosyal medyada bir kadın takipçisine attığı özel mesajlar ifşa oldu. Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Volkan karakterinin "Ben ikisini de seviyorum. İnsan aynı anda iki kadını neden sevemesin" sözleri uzun süre tartışılan oyuncunun şimdide özel mesajları sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Geçtiğimiz yıl Selin Şekerci ile beraber olan Caner Cindoruk, Şekerci'den ayrıldıktan sonra kimseyle görüntü vermemiş, aşk hayatıyla değil uzun zamandır işiyle ön plandaydı. Fakat Cindoruk hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
İddialara göre, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Cindoruk, Instagram üzerinden 21 yaşındaki Melissa adlı bir kadına özel mesajlar attı.
Caner Cindoruk'a ait olduğu iddia edilen o mesajlarda, "Yarın durumun ne?", "Eee görüşelim işte" ve "Neden cevap yazmıyorsun" şeklindeki mesajlar dikkat çekti.