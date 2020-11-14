Kanal D Sadakatsiz dizisi yıldızı Caner Cindoruk'un özel mesajları ifşa oldu

Cansu Dere ile beraber rol aldığı Sadakatsiz dizisinde karısını aldatan bir karaktere hayat veren Caner Cindoruk'un sosyal medyada bir kadın takipçisine attığı özel mesajlar ifşa oldu. Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Volkan karakterinin "Ben ikisini de seviyorum. İnsan aynı anda iki kadını neden sevemesin" sözleri uzun süre tartışılan oyuncunun şimdide özel mesajları sosyal medyada tartışma konusu oldu.