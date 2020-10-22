Kanal D Sadakatsiz dizisi seyirciyi delirtti 'Çok eşlilik' sahnesi 'yok artık' dedirtti

Volkan'ı ayrıldığını söylediği Derin'le yeniden görüşürken yakalayan Asya, banka hesaplarını incelediğinde bir şok daha yaşadı. Boşanmak için avukata başvuran Asya, daha sonra ise banka hesapları ve Volkan'ın harcamalarıyla ilgili inceleme yaptı. Volkan'ın çocuklarının eğitimi için ayırdıkları parayı çektiğini ve Derin ile buluşmak için bir ev de aldığını öğrenen Asya yıkıldı.