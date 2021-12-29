KANAL D Sadakatsiz başrolü ölüyor mu yeni bölümde seyirciye şok! Kulislerde ismi geçti

KANAL D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol karakterlerinden önemli bir ismin yeni bölümde öleceği iddiası medya ve tv kulislerinde deprem etkisi yarattı. Yayınlandığı her Çarşamba akşamı reyting sıralamasını alt üst eden dizinin fragmanında oyuncuların hastanenin acil bölümüne akın ettiği detayı 'söylentilerin' doğru olduğunu ortaya çıkardı. İşte Sadakatsiz'in yeni bölümünde izleyicisini bekleyen şoke edici detaylar...