Kanal D olmazı oldurdu Bir Annenin Günah'ı başrolu ilk bölümden ayrıldı

Kanal D ekranlarında cumartesi günü yepyeni bir dizi ekran macerasına başladı. Cumartesi akşamı ilk bölümü ile yayınlanan dizi Bir Annenin Günahı sezon ortasında başladı fakat reyting listesinde pek de kanalın istediğini veremedi rakiplerin gerisinde kaldı.