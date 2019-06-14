Kanal D olmaz denileni yaptı o dizinin fişini çekti! İzleyici isyanda

Yaz aylarının başlaması ile birlikte birçok iddialı dizi ard arda sezon finali yaptı. Kanal D ise sezon sonlarına doğru büyük umutlar bağladığı yeni dizisi Leke'yi yayına soktu. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile ilk bölümden tam not alan dizinin akıbeti belli oldu.