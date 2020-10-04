Kanal D o dizisinin fişini çekmişti! Son bir şans daha verdi

Yönetmeliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru'nun yaptığı, senaryosu Elif Usman, Serdar Soydan ve Deniz Büyükkırlı üçlüsü tarafından kaleme Yeni Hayat dizisi 3 Eylül'de ilk bölümüyle ekranlara gelmişti.