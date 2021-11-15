KANAL D Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural'ın gözyaşları... Koronayı yendi!

"Her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim"

"Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim. Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.