KANAL D Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural'ın gözyaşları... Koronayı yendi!
KANAL D Neler Oluyor Hayatta sunucusu Hakan Ural günlerce süren koronavirüs tedavisinin ardından zor günleri atlattı ve partneri Nur Tuğba Namlı ile beraber günler sonrs programa çıktı. Hakan Ural yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
KANAL D ekranlarında sabah saatlerinde canlı yayınlanan Neler Oluyor Hayatta Programının sunucularından Hakan Ural, koronavirüs mücadelesinin ardından günler sonra görevine geri döndü. Yaşadıklarını anlatan ve koronayı nasıl yendiğini anlatan Hakan Ural, A"llah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.
Programın Twitter hesabından başlatılan 'Hoşgeldin' hashtag'iyle karşılanan Hakan Ural yaşadığı zorlu süreci partneri Nur Tuğba Namlı'ya ve ekranları başından izleyen izleyicilere anlattı.
Hakan Ural, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Covid-19'a yakalanan ve 16 gün süren tedavi döneminin ardından ekranlara geri dönen Ural şunları söyledi;
"Her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim"
"Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim. Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.