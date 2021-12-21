KANAL D Neler Oluyor Hayatta sunucusu Hakan Ural'dan dikkat çeken 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' açıklaması

"Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim. Kimse beni susturamaz"

''Ülkemize çok büyük katkısı olmuş bir lider. Şimdi yapılan icraatlarını söylemeyelim mi? Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim. Kimse beni susturamaz. Hastanede yatarken, Erdoğan ile fotoğrafımı koyup hakaret edenler oldu.