Kanal D Neler Oluyor Hayatta programından Seda Akgül ayrıldı isyan etti
Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta programını Hakan Ural'la sunan Seda Akgül, işinden oldu, zehir zemberek sözlerle sebebini anlattı.
Kanal D'nin sabah kuşağında Hakan Ural ile birlikte 'Neler Oluyor Hayatta' programını sunan Seda Akgül, sürpriz bir kararla işinden oldu. Sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklamalar yapan Seda Akgül, ayrılık kararının sebebini çok sert sözlerle ifade etti.
İşte Seda Akgül’ün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı o açıklama:
''Neler Oluyor hayatta programından ayrılma nedenim, programın yapımcılığını üstlenen Bloom Medya'nın patronu Uygar Ataş'ın programı bırakması ve benim sözleşmemin o şirketle olmasıdır. Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır.''
''Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır. Kötülüğümü isteyenlere en güzel cevap; TRT sınavı ile başlayan, 22 yıllık meslek hayatımda eğitimim, başarılarım, insan ilişkilerim, ekrana saygım ve tecrübemdir. Her şeyden önce beni kalplerinde ve evlerinde misafir eden izleyicilerim gelir.''